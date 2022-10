ANFP confirma programación de la Fecha 28 con Colo Colo vs. Coquimbo Unido como plato fuerte y la U buscando la salvación ante Everton

El Campeonato Nacional 2022 entra en su recta final y en el día de hoy, la ANFP programó la Fecha 28 del torneo que podría tener a Colo Colo como flamante campeón y a Universidad de Chile sellando su permanencia en la Primera División si es que logra derrotar a Everton de Viña del Mar en un duro compromiso.

Todo arrancará el viernes 21 de octubre a las 19:30 en el Estadio El Teniente de Rancagua, donde O’Higgins recibirá a Cobresal. Un día después, el sábado 22, Ñublense tendrá un duelo clave ante Huachipato a las 17:30 en busca de consolidarse en puestos de Copa Libertadores.

El Cacique quiere gritar campeón tras 5 años. | Foto:Agencia UNO

La jornada de día sábado la cerrará Universidad de Chile recibiendo a Everton de Viña del Mar a las 20:00 en el Estadio Santa Laura, compromiso que podría sellar la permanencia de los azules en Primera División y dejar de sufrir.

El domingo 23 de octubre se jugarán tres partidos en simultáneo a las 15:00; Deportes Antofagasta vs. Unión Española, Palestino vs. Deportes La Serena y Coquimbo Unido vs. Colo Colo, donde el Cacique necesita tan solo un punto para gritar campeón después de 5 años.

Unión La Calera y Universidad Católica se verán las caras en el cierre de la jornada de día domingo a las 19:00, mientras que la fecha la completarán Audax Italiano y Curicó Unido el lunes 24 en el Bicentenario de La Florida.

Viernes 21

O’Higgins vs. Cobresal en el Estadio El Teniente a las 19:30.

Sábado 22

Ñublense vs. Huachipato en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún a las 17:30.

Universidad de Chile vs. Everton en el Estadio Santa Laura a las 20.00.

Domingo 23

Deportes Antofagasta vs. Unión Española en el Calvo y Bascuñán a las 15:00.

Palestino vs. Deports La Serena en el Municipal de La Cisterna a las 15:00.

Coquimbo Unido vs. Colo Colo en el Francisco Sánchez Rumoroso a las 15:00.

Unión La Calera vs. Universidad Católica en el Nicolás Chahuán a las 19:00.

Lunes 24

Audax Italiano vs. Curicó Unido en el Bicentenario de La Florida a las 20:30.