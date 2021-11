Colo Colo empató sin goles ante Curicó Unido y en los minutos finales vino la polémica del encuentro, luego que Jeyson Rojas sujetara del brazo al delantero Felipe Fritz y este cayera adentro del área del Cacique, lo que desató el alegato de cientos de hinchas curicanos, los cuales se levantaron de sus butacas a pedir a Roberto Tobar que fuera al VAR a revisar la jugada.

Y ante el cuestionado arbitraje de Tobar, los hinchas curicanos se abalanzaron en las redes sociales a pedir mayor aclaración sobre la jugada, y esta llegó durante las últimas horas.

La ANFP reveló los audios del VAR para entregar mayor claridad de cómo se tomaron las decisiones en esta discutible situación.

"Dame la inversa, dame la inversa... Retarda Roberto, estamos revisando la situación de área. Dame la mejor imagen de la sujeción de Rojas", comenzó diciendo el VAR.

Y luego vino la polémica frase: "Lo toma, lo toma, lo toma, lo toma. Lo va agarrando y después lo suelta" y entonces se escucha un: "No a mi no me parece penal. Roberto, situación chequeada, puede reanudar".

Sobre la polémica tuvo que salir a hablar el presidente de la Comisión de Árbitros de la ANFP, Javier Castrilli, el cual recalcó que la jugada "era penal y se tomarán las medidas correspondientes".

“Las reglas del juego establecen que una sujeción debe ser sancionada por el árbitro cuando dificulta el movimiento del adversario. En esta acción, se ve claramente como la mano derecha del jugador 2 de Colo Colo sujeta el brazo izquierdo del jugador número 7 de Curicó y dificulta el movimiento. A tal punto, que el jugador sigue con su mirada el balón y arquea el cuerpo, y le impide esa sujeción de desarrollar libremente su movimiento”, remarcó Castrilli.

“Existió penal y lamentablemente por la posición de los cuerpos el árbitro no pudo ver porque la mano izquierda estaba tapada por el propio jugador de Curicó. Esta acción debió haber sido revista por el sistema VAR. Lamentablemente la opinión, según surge de los audios del VAR, no es la que nosotros tenemos. Existió penal y se tomarán las medidas que correspondan”, cerró.