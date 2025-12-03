Coquimbo Unido celebró hace apenas un mes su título en la Liga de Primera 2025, un logro que coloca al club de la Cuarta Región y a sus jugadores en el radar de los equipos más importantes del país.

Durante la temporada, el plantel pirata mostró un rendimiento sólido y una defensa confiable, factores que despertaron el interés de clubes como Colo Colo y Universidad Católica.

Entre los jugadores más destacados figura Bruno Cabrera, defensor y campeón con los aurinegros, pieza clave en la campaña dirigida por Esteban “Chino” González.

Bruno Cabrera tiene contrato con Coquimbo hasta diciembre del 2026 | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

El presente de Cabrera en Coquimbo lo mantienen como uno de los nombres más seguidos del mercado, sobre todo considerando que los distintos equipos buscan reforzar sus defensas con futbolistas con experiencia y jerarquía.

Bruno Cabrera no le cierra las puertas a una llegada a Colo Colo o la UC

Tras el empate 1 a 1 ante Universidad de Chile, el oriundo de La Plata, Argentina, se tomó el tiempo de conversar con AS Chile y ahí respondió sobre el interés tanto del Cacique como de los Cruzados.

“Es una alegría que clubes como Colo Colo y la UC, grandes del país y de Sudamérica, se fijen en uno”, expresó el ex Nacional de Paraguay.

“Hay que seguir trabajando donde toque el año que viene… Coquimbo es una buena opción para seguir… veremos lo que pasa a final de año. Tengo contrato vigente, ya estoy pensando en como será el próximo año en Coquimbo, pero si llega alguna oferta formal, se hablará en el club”, dejó en claro Cabrera.

Por último, el zaguero de 28 años afirmó que “a uno lo ilusiona jugar la Copa Libertadores, pero no depende solo de mí. Cuando termine el torneo nos sentaremos a ver lo que pasa, pero quedarme en Coquimbo sería una linda opción”.

En síntesis…

Bruno Cabrera, defensor campeón con Coquimbo Unido, está en la mira de Colo Colo y Universidad Católica.