Gonzalo Montoya revela que la iniciativa de la Municipalidad de Macul es realizar los arengazos a Colo Colo al interior del Estadio Monumental. El edil además siente que los vecinos que viven cerca del estadio no son escuchados y espera que los municipios tengan más atribuciones.

El superclásico se acerca a pasos agigantados, ya que tras la cuarta fecha del fútbol chileno que se disputará el fin de semana, en la cual Colo Colo visitará a Huachipato el domingo a las 12:00 en el estadio CAP se jugará el partido que reúne a los dos equipos más grandes de Chile.

La realización del evento pone en alerta al alcalde de Macul, Gonzalo Montoya. El edil se refirió a su principal prioridad: "Nuestra preocupación son los arengazos, y nuestra iniciativa es que se hagan dentro de los estadios y no hemos tenido respuesta positiva a eso", comentó en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa.

La autoridad comunal reclama que no hay solución a los incidentes que se producen en torno de los encuentros del Cacique: "Cada evento futbolístico es tema para el municipio, más aún en un partido de alto riesgo como es el clásico. Muchas veces se ven desbordados con incivilidades y delitos, y hasta ahora no hay respuestas efectivas para que estas situaciones no ocurran",

Montoya envía un mensaje a los autoridades del poder Ejecutivo: "Debe haber cambios legislativos en Estadio Seguro, para permitir mayores sanciones y más atribuciones a los municipios".

El jefe comunal siente que los vecinos no son tomados en cuenta: "Vemos que no hay avances significativos a las respuestas concretas de los vecinos cada vez que hay un partido. Esta última semana hubo incidentes en las calles Ezequiel Fernández y Maratón, eso genera inseguridad en los vecinos aledaños al estadio. En noviembre hubo enfrentamientos entre hinchas lo que hizo que una turba entrara a pasajes de Froilán Roa".