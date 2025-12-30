Universidad de Chile sigue sorprendiendo con sus decisiones en el mercado de fichajes. Esta vez, la directiva estudiantil se inclinó por una nueva salida: un canterano volverá a dejar la institución.

¿Cuál es su nombre? En 2025 se mantuvo cedido y en la siguiente campaña repetirá la historia: ese es el caso de Jeison Fuentealba. La promesa azul conoció el siguiente paso en su carrera.

Según detalló el periodista Sergio Godoy Acosta a través de su cuenta de X, el mediocampista creativo extendió su estadía en Universidad de Concepción. Ya vistió sus colores por dos años consecutivos.

“El volante Jeison Fuentealba (22) tendrá su tercera temporada en Universidad de Concepción. Desde U de Chile lo envían a préstamo al elenco que dirigirá Juan Cruz Real”, señaló el comunicador.

De este modo, el jugador en cuestión suma su tercera cesión tras formarse en Universidad de Chile: en 2022 ya tuvo una breve experiencia profesional en Deportes La Serena.

Jeison Fuentealba saldrá desde Universidad de Chile a Universidad de Concepción. (Imagen: Photosport)

El 2025 de Jeison Fuentealba fuera de Universidad de Chile

Durante la reciente campaña, la promesa de los azules disputó una totalidad de 34 compromisos en Universidad de Concepción. En dichos encuentros, anotó seis goles y aportó con una asistencia.

Cabe destacar que otro futbolista del cuadro laico -además del aludido- también se acerca al club penquista: David Retamal. El defensor central tiene negociaciones avanzadas para emigrar al sur de Chile.

