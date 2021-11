El comunicador criticó fuertemente el pasar de la U, en donde aseguró que, a diferencia de otros años, no hay unión entre los hinchas y el plantel, además de una dirigencia que no es capaz de 'dar la cara'.

Universidad de Chile vivió un duro golpe el fin de semana cuando cayó por 2-1 ante Curicó Unido, después de haberse puesto en ventaja, pero no haber sido capaz de mantenerla, algo que causó la furia de los hinchas quienes vulneraron todas las medidas de seguridad e invadieron la cancha de El Teniente de Rancagua.

Los más afectados por las acciones de los hinchas fueron Thomas Rodríguez y Pablo Aránguiz, quienes fueron increpados por los barristas y, en el caso de Aránguiz, hubo golpes y aireadas discusiones que pudieron haber pasado a mayores.

Para el duelo de hoy día, ambos jugadores no estarán, algo que fue criticado por Cristián Caamaño en ESPN: “La manera de respaldar a esos futbolistas es darle la posibilidad de jugar, de darle la revancha de estar ahí. Ellos no quieren esconderse, no quieren ausentarse en este momento, los obligan a estar afuera y les da la razón a los hinchas”, dijo.

Después, el comunicador aseguró que la U atraviesa por una crisis institucional severa: “Me lama poderosamente la atención que en el momento institucional más grave de la U en el siglo, porque esto no se asemeja a lo del 2019, porque el 2019 la U estaba descendiendo o estaba en riesgo de descenso pero había comunión de la gente, la gente llenaba el nacional y había una decisión de mantener a Caputto hasta el final y había un plantel de jugadores que daba la cara, peleaba, que iba al frente más allá de los resultados”, aseguró.

Para cerrar, Caamaño hizo un crudo análisis de lo que es la actualidad de la U: “Hoy el equipo es una lágrima, camina la cancha, interino del interino, dirigentes que no dan la cara, comunicados para decir lo mismo de hace 15 años y no han tenido ni la valentía ni la vergüenza de comunicarse con los jugadores del día sábado como Thomas Rodríguez y Pablo Aránguiz”, sentenció el periodista.