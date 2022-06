El ex portero y hoy Gerente Deportivo de Colo Colo Daniel Morón reveló grandes anécdotas con un ex jugador de la Universidad Católica y Universidad de Chile por su traje amarillo: Gary Medel y Nicolás Larrondo

Dentro de la gran época que vivió Colo Colo con la obtención de la Copa Libertadores en el año 1991, aquel momento vivió de una gran cantidad de episodios que marcaron esta histórica obtención del máximo torneo a nivel de clubes en Sudamérica y uno de aquellos es el de la camiseta amarilla del golero de aquel entonces, Daniel Morón.

El hoy Gerente Deportivo del Cacique dialogó con el programa Gloria Eterna, el cual es organizado por las redes oficiales de la CONMEBOL, en donde comentó como nació su cábala con el traje amarillo que portó en aquella época, el cual jamás pensó todo lo que provocaría.

“Yo me encontraba con un parecido físico al portero alemán Harold Schumacher, me agradaba el color con el cual el jugaba en la Selección Alemana y jugaba con el equipo amarillo, quería emularlo en algún momento. En el año 1988 me mande a hacer un equipo amarillo, pantalón y camiseta amarilla. Empecé a jugar con ese equipo soy muy cabalero, tenemos que haber ganado y desde ahí seguí con ese equipo. Nunca me imagine que se iba a convertir en lo que se convirtió”, inició expresando Morón.

Tras dar el origen del motivo de su indumentaria de color amarillo, el ex golero señaló que un histórico de La Roja y ex jugador de la Universidad Católica Gary Medel también ralló con el querer jugar al arco y vestir de dicho color.

Daniel Morón fue clave en la obtención de la Libertadores | Foto: Archivo

“Gary Medel antes de llegar a la Católica él jugaba al arco y jugaba con el equipo amarillo, de hecho en una entrevista por ahí dice riéndose que cuando llegó a la UC, el equipo amarillo se lo puso al perro”, explicó en la entrevista.

Y eso no fue todo, ya que para finalizar Morón dio a conocer otro caso y en esta oportunidad se trataba de un ex zaguero que jugó por la Universidad de Chile, Nicolás Larrondo, quien también moría por jugar de color amarillo.

“Me tocó dirigir a la sub 20 aquella que fue al Mundial de Canadá, como Nicolás Larrondo, que era el central de ese equipo que era de la Universidad de Chile y él lloraba si no iba vestido de amarillo a la contra, al equipo rival nuestro. Marcó tanto lo del equipo amarillo, que nunca me lo imagine”, cerró.