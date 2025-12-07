Universidad Católica se tuvo que poner el overol el día de ayer en el Claro Arena, recinto donde los Cruzados abrocharon la clasificación a la fase de grupos de la próxima edición de la Copa Libertadores de América.

Con un ajustado triunfo por 2-1 sobre Unión La Calera, Daniel Garnero y sus dirigidos timbraron el segundo puesto en la Liga de Primera 2025 y volverán al máximo torneo continental tras tres años de ausencias.

Medel alabó a Garnero. | Foto: Photosport

Uno que sacó el habla y apuntó sin titubear al gran artífice de la clasificación cruzada fue Gary Medel, emblema del cuadro Cruzado: “Él trajo de vuelta esa sencillez, esa humildad y ese ‘feeling’ con el jugador, que es fundamental dentro del equipo”, dijo sobre el director técnico Daniel Garnero.

En esa línea, el ‘Pitbull’ profundiza diciendo que “Nos dimos cuenta en el día a día porque el cuerpo técnico se lleva muy bien con los jugadores, y sabemos la importancia que tienen, así que nos pone felices que puedan continuar”.

Así las cosas, Universidad Católica es el Chile 2 a la próxima Copa Libertadores de América y Gary Medel disputará el máximo torneo continental con el club de sus amores donde espera hacer una buena presentación.

