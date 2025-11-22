Universidad Católica tiene hoy un partido de vital importancia dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Cruzados’ se deben ver las caras ante Palestino en el Claro Arena, con el objetivo claro de poder quedarse con los tres puntos para mantenerse firme en la lucha por el Chile 2.

Por esto, los dirigidos por Daniel Garnero han trabajado con todo en estos días para llegar de la mejor forma a este duelo, en el que saben que enfrentarán a un duro rival, que también está en la lucha por conseguir un cupo a competencias internacionales en este cierre de torneo.

Para este compromiso, el elenco de la ‘Precordillera’ recibe una tremenda noticia, en la que recupera a un jugador titular como lo es Gary Medel, quien cumplió sus dos fechas de suspensión y volverá al equipo titular de Garnero para este importante duelo.

De esta forma, la alineación de la Universidad Católica sería con: Vicente Bernedo en portería; Tomás Asta-Buruaga, Daniel González, Branco Ampuero y Eugenio Mena en la defensa; Gary Medel, Jhojan Valencia y Alfred Canales en el mediocampo; Eduard Bello, Fernando Zampedri y Clemente Montes en ataque.

Medel vuelve a la titularidad en la UC | Foto: Photosport

El duelo entre Universidad Católica y Palestino se disputará este sábado 22 de noviembre a partir de las 20:30 horas en el Estadio Claro Arena y el árbitro del partido será Mathías Riquelme.

En Síntesis…

Universidad Católica jugará ante Palestino este sábado 22 de noviembre a las 20:30 horas.

El partido entre la UC y Palestino se disputará en el Estadio Claro Arena.

Gary Medel cumplió sus dos fechas de suspensión y vuelve a la titularidad en la Universidad Católica.