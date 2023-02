Coquimbo Unido no está pasando por un buen momento en el Campeonato Nacional 2023 debido a que están cerca de los puestos de descenso. Los Piratas llevan una victoria, un empate y tres derrotas, algo que no ha gustado a los hinchas, quienes interrumpieron un entrenamiento para amedrentar a los jugadores. El técnico de Coquimbo, Fernando Díaz, habló con Radio ADN sobre el episodio ocurrido con los hinchas.

"La verdad fue que manifestaron algunas situaciones, fue algo muy corto. Les pedí que esperaran a que terminara la parte futbolística, los jugadores escucharon y está bien", señaló Díaz a Radio ADN.

El técnico del cuadro pirata no quiso profundizar respecto al tema, dejando en claro que está enfocado en el siguiente partido. "No quiero hacer comentarios ahora, solo estoy enfocado en el próximo partido. Creo que no es conveniente hacer comentarios ahora", mencionó Fernando Díaz.

En la fecha anterior Coquimbo Unido perdió por dos a uno frente a Huachipato, líder del torneo chileno. Hasta ahora la única victoria de Coquimbo en el Campeonato Nacional fue por dos a uno contra Universidad Católica.

El próximo partido de Coquimbo Unido será el domingo 26 de febrero de 2023 a las 20:30 horas cuando visite el Estadio Monumental para enfrentar a Colo Colo, equipo que viene de empatar frente a Everton.