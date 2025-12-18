El futuro de Lucas Di Yorio tras salir de Universidad de Chile puede tener un giro inesperado. Luego de que el conjunto estudiantil decidiera no ejercer su opción de compra, una escuadra de la Liga de Primera se interesó en él.

Al menos, así lo advierten desde Brasil. Según reportó el medio Tretis, hay un elenco chileno que sigue minuciosamente al delantero argentino del Athletico Paranaense.

¿Cuál? Coquimbo Unido. El actual campeón del fútbol nacional tiene en carpeta al goleador trasandino de 28 años, aunque por el momento no hay una propuesta concreta sobre la mesa.

“Coquimbo Unido, también de Chile, está interesado en el jugador argentino, ya que el Athletico no ha mostrado intención de utilizar a Di Yorio”, comenzó señalando el sitio.

En dicha línea, agregó: “Ni siquiera de integrarlo al equipo de reserva, que ya ha comenzado los preparativos para el Campeonato Paranaense 2026. Di Yorio tiene contrato con el Athletico hasta diciembre de 2027″.

Lucas Di Yorio está en la mira de Coquimbo Unido tras dejar Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

El paso de Lucas Di Yorio por Universidad de Chile

Cabe consignar que durante su estadía en los laicos, la figura en cuestión disputó una totalidad de 43 compromisos. En dichos encuentros, logró anotar 14 goles y asistir en dos oportunidades.

¿Partirá a Coquimbo Unido? Hay que destacar que los azules no adquirieron su pase, el que estaba tasado en 2,5 millones de dólares (100%). Por el momento, la teleserie está en pañales: hay mucho paño por cortar.

En resumen: