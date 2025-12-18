Deportes Concepción logró el anhelado ascenso a la Liga de Primera hace poco más de una semana, en donde derrotó en una final de infarto a Cobreloa por 3-2 en Calama para sellar su regreso a la división de honor del fútbol chileno.

Ahora, el cuadro Lila tendrá que armarse pensando en mantener la categoría el 2026 y así poder competir también en los distintos frentes que exige el desafío: Copa Chile y la flamante nueva Copa de la Liga.

Con la confirmación de Patricio Almendra como DT titular para el próximo año, ahora aseguran que el conjunto sureño abrochó a una de las figuras que tuvo la Primera División este año en donde Coquimbo Unido fue el campeón.

Henríquez será nuevo jugador de Deportes Concepción. | Foto: Photosport

La información fue entregada por el periodista Sergio Godoy Acosta y se trata de Jorge Henríquez, ex jugador de Cobresal quien este año disputó 31 partidos con los mineros y anotó 11 goles para clasificar con su equipo a la Copa CONMEBOL Sudamericana.

“El volante Jorge Henríquez acordó los términos de su llegada a Deportes Concepción para la temporada 2026”, anunció el periodista en su cuenta personal de X donde dio a conocer el bombástico fichaje.

Así las cosas, Jorge Henríquez llegará a Deportes Concepción y será el séptimo club de su carrera tras defender a Audax Italiano, Ñublense, San Marcos de Arica, Barnechea, Curicó Unido, Coquimbo Unido.

En síntesis

Deportes Concepción ascendió a la Liga de Primera tras derrotar 3-2 a Cobreloa en Calama.

El volante Jorge Henríquez acordó su llegada al club tras anotar 11 goles en Cobresal.