El paso de los entrenadores en la Universidad de Chile desde hace un tiempo no es algo que se sostenga por grandes períodos debido a los bajos rendimientos y uno de aquellos nombres fue el del argentino Frank Darío Kudelka, quien a pesar de tener un 63% en sus resultados, no pudo sostener su proyecto por problemas con la directiva Azul.

Hoy en día, el estratega está en el radar de distintos equipos nacionales que buscan entrenador para la próxima etapa del torneo y ante eso, Kudelka dialogó con AS Chile, en dónde señaló que, de darse la oportunidad de volver al fútbol chileno, lo haría con gusto.

“Si se diera una segunda oportunidad, la tomaría con gusto. Me gustaría tenerla, si es que en algún momento se da. No me estoy ofreciendo, pero siento que todavía debo hacer cosas en el fútbol chileno. Es un lugar lindo, me gustó y sentí, cuando me fui, que tendría que haber estado más tiempo para hacer mejores cosas”, inició expresando Kudelka.

Hablando del fútbol nacional, el estratega argentino comentó lo que fue su paso por la Universidad de Chile, en dónde recordó que estuvo peleando un torneo y que le faltaron partidos para poder plasmar en totalidad su proyecto.

Frank Kudelka comentó su paso por la U | Foto: Agencia Uno

“La U es un club muy grande y muy importante. Llegamos a pelear un campeonato aún cuando yo sentía que me faltaba afincamiento por la cantidad de partidos que había”, expresó el ex DT de Huracán.

Finalmente, Kudelka tuvo palabras para la llegada del nuevo estratega de la Selección Chilena Eduardo Berizzo, a lo que expreso que era un nombre idóneo para tomar dicho cargo y le deseo todo el éxito.

“Ha hecho una buena carrera y es conocedor del fútbol chileno. Es una persona que ha demostrado buena conducción en distintos lugares. Tendrá que demostrar, pero me parece una decisión acertada. Es una buena elección”, finalizó.