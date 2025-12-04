Este sábado Deportes Iquique tendrá el partido más importante del año cuando tenga que recibir en el Estadio Tierra de Campeones a Universidad de Chile, compromiso válido por la Fecha 30 de la Liga de Primera 2025.
El cuadro nortino está obligado a imponerse a los azules y esperar que O’Higgins de Rancagua derrote a Everton de Viña del Mar en la zona centro para evitar caer en las garras de la segunda categoría del fútbol chileno.
Uno que dio la cara en el plantel y habló con Bolavip Chile fue Steffan Pino, ariete celeste: “Nos dieron por muertos, pero queríamos pelear y ahora llegamos a esta instancia con mucha fuerza, porque con la U sabemos que va a estar difícil, pero vamos hacer lo imposible por salvarnos”, dijo.
Sobre el partido ante la U que será solo con público local, Pino reconoce que “Es una doble motivación. Queremos ganar el partido y sabemos que vamos a tener que esperar resultados. La gente siempre ha estado y estamos agradecidos de ellos y entregar todo lo que nos queda en este último compromiso”.
En lo personal, Steffan Pino espera poder anotar para ayudar a su equipo: “Ojalá se me dé, por el equipo más que todo. Espero poder acompañar a mis compañeros y hacer todo lo posible para poder ganar el sábado”, cerró.
Deportes Iquique marcha en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones con 24 puntos, antecedido por Everton de Viña del Mar que tiene 26 unidades y enfrenta a O’Higgins en Rancagua.
En síntesis
- Deportes Iquique jugará el partido más importante del año contra Universidad de Chile en la Fecha 30.
- Steffan Pino es el ariete celeste que busca anotar para ayudar a Deportes Iquique a evitar el descenso.
- Deportes Iquique está penúltimo con 24 puntos y necesita ganar y que O’Higgins derrote a Everton (26 puntos).