La Universidad de Chile sigue presente con la Familia del fallecido ídolo de los Azules Leonel Sánchez y durante esta jornada el club dio a conocer una gran campaña con la principal consigna de recolectar dinero para los familiares de Don Leonel.

A partir de este jueves 12 de mayo y el viernes 13 de dicho mes, la U subastará camisetas utilizadas por el plantel profesional de esta temporada a través del sitio web de la tienda oficial del conjunto Laico.

La pagina oficial del club detalló de que “Estará disponible la indumentaria conmemorativa (short y camiseta autografiadas por jugadores) que utilizaron nuestros jugadores en el partido ante Palestino en el Estadio Santa Laura. Además, también se podrá encontrar la jineta que utilizó el capitán en aquel encuentro”.

Esta subasta se realizará por dos tandas en los días ya mencionados, en donde su horario es de 10:00 hasta las 17:00 horas y que la recepción de dichas ofertas deben ser oficializadas mediante el WhatsApp de la tienda, que es el +56998412578.

La U subastará camisetas para ayudar a la familia de Leonel Sánchez | Foto: Agencia Uno

En la tanda del día jueves estarán a disposición las indumentarias de: Bastián Tapia, Pablo Aránguiz, Simón Contreras, Jeisson Vargas, Junior Fernandes, Ignacio Tapia y José Castro. En tanto, para la del día viernes se podrán encontrar las de: Darío Osorio, Israel Poblete, Daniel Navarrete, Álvaro Brun, Lucas Assadi, Franco Lobos, Ronnie Fernández y la jineta de Felipe Seymour.

Ante esta noble causa, la familia de Leonel Sánchez se ha mostrado agradecida por este tipo de gestos que ha sostenido el club desde la partida del ídolo Azul y donde la viuda de Don Leonel, Gloria Encina tuvo sus palabras para las acciones que ha realizado el club y el apoyo de los hinchas de la U.

“Estoy súper agradecida. Es algo totalmente inesperado y que me tiene muy asombrada. Quién no podría estar feliz. Quiero agradecer al Club y los hinchas. Yo siempre lo he dicho, la U tiene una hinchada increíble”.

“He sentido el apoyo en todo momento. Uno se asombra, nunca sabe la multitud que puede convocar una sola persona. He sentido todas las buenas energías que envían. Yo me siento bendecida gracias a los hinchas y al club. Estoy aquí, con una pérdida enorme, pero mi corazón está lleno de amor”, cerró.