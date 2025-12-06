En Universidad de Chile ya está definido quiénes son los jugadores que no continuarán en el plantel para la temporada 2026, lista que se supo en la previa del partido clave de la U ante Deportes Iquique.

Según información de La Magia Azul, en el cuadro laico tienen bastante claro el panorama e incluso uno de los jugadores ya se despidió de los funcionarios del club.

Se trata del defensa Ignacio Tapia, quien no fue citado por el entrenador Gustavo Álvarez al último partido de la temporada ante los Dragones Celestes en la Región de Tarapacá.

Lo mismo ocurrió con el delantero Nicolás Guerra, quien tampoco fue considerado para el viaje al norte y su futuro estaría fuera del Centro Deportivo Azul (CDA).

Nicolás Guerra sería uno de los seis cortados de la U para el 2026. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

También estaría definido el futuro de los arqueros Cristopher Toselli y Pedro Garrido, quienes no serían parte del proyecto para el próximo año.

Mientras que la situación de los delanteros argentinos Rodrigo Contreras y Lucas Di Yorio está más o menos resuelta, pues es difícil que en Azul Azul hagan uso de la opción de compra de sus pases, teniendo en cuenta el irregular rendimiento de esta temporada, por lo que también terminarían su periplo por el Romántico Viajero.

¿Cuándo y a qué hora es el último partido de la U?

El último partido de Universidad de Chile en esta temporada será ante Deportes Iquique, programado para este sábado 6 de diciembre a las 18:00 horas en el Estadio Tierra de Campeones, por la fecha 30 de la Liga de Primera 2025.

En síntesis