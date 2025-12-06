Este sábado Universidad de Chile visita a Deportes Iquique por la última fecha de la Liga de Primera 2025, donde la U busca la clasificación a Copa Libertadores, mientras que los Dragones Celestes un milagro para salvarse del descenso.

El primer tiempo terminó empatado 1-1 en el Estadio Tierra de Campeones, en que los hinchas azules perdieron la paciencia con uno de sus jugadores.

El apuntado y más criticado por la parcialidad del Romántico Viajero fue el extremo Maximiliano Guerrero, quien venía de perderse el partido anterior contra Coquimbo Unido por una molestia física.

Pese a aquello, esta jornada recibió todo el respaldo del entrenador Gustavo Álvarez, quien lo alineó en el equipo titular en Iquique.

Pero los seguidores de la U en redes sociales reprobaron su desempeño y fueron bastante críticos en sus comentarios, donde apuntaron a su designación para los primeros tiros libres del partido. Su apellido se volvió tendencia en Chile en X (ex Twitter).

“No más tiros libres para Guerrero”, “pateando tiros libres, una chacota”, “el próximo año traigan un extremo como la gente”, “Maxi Guerrero está para devolverlo a La Serena”, fueron parte de los comentarios.

Revisa algunos comentarios a continuación:

En síntesis