Ñublense de Chillán es el actual líder del presente Campeonato Nacional. El elenco del sur de nuestro país está teniendo una gran temporada de la mano de Jaime García y los hinchas chillanejos se comienzan a ilusionar con un posíble título.

El entrenador de 44 años lleva varias temporadas al mando de los Diablos Rojos y fue él quien los sacó campeón de la Primera B y ascendió a Primera División. En su primera temporada en el División de Honor logró un importante séptimo lugar, el cual lo catapultó a la Copa Sudamericana, donde está teniendo un correcto desempeño.

El adiestrador conversó con Todos Somos Técnicos de TNT Sports acerca del éxito que ha tenido en el elenco chillanejo.

"El éxito en el fútbol no existe. Para mí, es tener a mi hijo sano, a mi madre al lado y ser querido por la gente", agregó.

Para finalizar, fue consultado el por qué los equipos grandes de Chile no confían en los entrenadores chilenos y este respondió que "porque somos tontos y nos creemos el cuento... A lo mejor es que no sabemos cuidar cuando hay que hacerlo. Hay envidia y egos. Aunque lleguen técnicos extranjeros o no, me da exactamente lo mismo"

Recordar que Ñublense viene de igualar 0-0 ante Unión La Calera por la Copa Sudamericana y ahora deberá enfrentar a Coquimbo Unido por la sexta fecha del Campeonato Nacional.