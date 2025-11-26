La Selección Chilena busca nuevo director técnico. El combinado nacional, que hasta el momento está siendo dirigido por Nicolás Córdova, tiene que encontrar al responsable de pavimentar el siguiente proceso.

Ante ello, un histórico de La Roja entregó a su candidato ideal para asumir el desafío. Ese es el caso de Jorge Aravena, que en conversación con BOLAVIP Chile sorprendió con su estratega predilecto.

¿A quién mencionó? Se inclinó por Jaime García, que actualmente comanda a Huachipato. Tras ello, el mítico mediocampista destapó su segunda alternativa y descartó a otra opción nacional.

“A mí me gusta. Es decir, es mi opinión. Y me gusta mucho también lo que hace (Víctor) Rivero en Limache, que es un equipo chico, pero suele jugar muy bien al fútbol”, comenzó señalando.

“(Esteban) González es un chiquillo que afortunadamente le fue muy bien, pero el primer año que hace de entrenador titular“, agregó el emblema de la Selección Chilena.

Jorge Aravena tiene claro cuál es su candidato ideal para la Selección Chilena. (Imagen: Photosport)

No quiere a este entrenador extranjero en la Selección Chilena

Finalmente, Mortero Aravena le bajó el dedo a Gustavo Álvarez. Para él, no es fiable debido a su trabajo en Universidad de Chile: quiere estabilidad en el combinado nacional. El DT argentino no está entre sus cartas.

“No, porque está en uno de los equipos grandes de Chile e igual una semana juegan maravillosamente bien y la semana siguiente son un desastre. No tiene regularidad su equipo”, cerró.

En resumen: