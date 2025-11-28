Huachipato y Universidad Católica protagonizarán uno de los duelos más importantes dentro de la Liga de Primera este fin de semana, en la que ambos equipos buscan la victoria para poder lograr sus distintos objetivos internacionales para el 2026.

En la previa de este compromiso, el entrenador del conjunto ‘Acerero’ Jaime García habló con la prensa hace unos días sobre lo que será este partido ante los ‘Cruzados’, en el que indicó que será bastante duro y parejo.

“Será un buen partido, ellos necesitan para alcanzar al de arriba y nosotros necesitamos para seguir en competencia por la Copa Sudamericana”, parte señalando García.

Siguiendo en aquello, el estratega es claro en lo que es la calidad de la Universidad Católica, pero aún así no teme de aquello y avisa desde ya que el partido será muy parejo, dejando un mensaje claro a la UC sobre la solidez de los ‘Acereros’ en casa.

García avizora el duelo con la UC | Foto: Photosport

“Va ser un partido durísimo, difícil y fuerte, donde en casa nosotros nos hacemos un rival muy difícil de ganar, eso es lo más importante”, remarca.

Finalmente, García hace hincapié en que la localía puede ser un factor bastante importante para Huachipato, en la que espera poder sacar el máximo provecho de aquello y sumar los tres puntos ante los ‘Cruzados’.

“Que los equipos sientan la localía, donde hemos ganado varios partidos y queremos hacerlo así, para poder cumplir el objetivo que nosotros queremos”, cerró.

En Síntesis…