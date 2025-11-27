La selección chilena necesita un entrenador para encabezar el proyecto que lleve a La Roja al Mundial 2030, y aunque el candidato de todos es Manuel Pellegrini, se ve mucho más lejos que el DT del Betis venga en este momento.

Jorge Aravena en nuestro sitio abrazó un dogma instalado en varios ex futbolistas, “darle la oportunidad a un chileno”, y en ese sentido propuso los nombres de Jaime García y Víctor Rivero.

BOLAVIP conversa con Fernando Díaz, el que no está muy de acuerdo con estos nombres, por una sencilla razón: la falta de títulos.

“Yo siempre he pensado que el técnico tiene que ser un técnico nacional en cualquier país, y me parece que lo de Manuel también sigue vigente, porque tengo entendido, por lo que leí en una información, que tenía una cláusula que podía salir si era la selección, me parece”, asegura el Nano.

Jorge Aravena propuso a Jaime García como DT de la selección chilena.

Agregando que “hay que agotar todas las instancias y buscar los mejores nombres, que por supuesto los mejores nombres tienen que siempre ser acompañados no por ideas, sino que por logros, por trayectoria, y en esa trayectoria tienen que haber, como dije anteriormente, logros”.

¿Se refiera a Jaime García o Víctor Rivero? “No, yo no hablo de ninguno en especial, porque no me corresponde a mí estar descartando y poniendo un nombre, pero sí, la selección… Merece logros, o sea, si lo llevamos a eso, merece logros.Tiene que haber experiencia, trayectoria y logros”, aclara.

¿Fernando Díaz candidato a la banca de Chile?

“Ser nombrado como candidato, me halaga, sí, por supuesto, por supuesto que sí. Es importante, es bonito ese reconocimiento, pero me parece que lo más importante que haya en este momento un proyecto, una programación de lo que se hace con la selección de parte de los dirigentes, y hay que determinar los nombres que son para ese proyecto”, asegura.