Rueda había señalado en conferencia de prensa que "no pude disfrutarlo un solo minuto" sobre Valdivia, pero el Mago le respondió y aseguró tajantemente que "no me disfrutó porque no quiso llamarme".

Siguen los dimes y diretes entre Jorge Valdivia y Reinaldo Rueda. Hace unos días, Reinaldo Rueda le contestó los dichos del Mago en conferencia de prensa, previo al partido de Colombia ante Paraguay. Ahora fue el turno del actual panelista de ESPN, el cual volvió a referirse sobre el ex entrenador de la Selección Chilena y el estilo de sus entrenamientos.

Fue en el programa ESPN F90 que el ex jugador de Colo Colo y Palmeiras tuvo su derecho a réplica y tuvo fuertes declaraciones sobre el caleño.

"Rueda es fome e irónico como sus entrenamientos, mantengo lo que dije. Es un entrenador que tenía entrenamientos obsoletos y esto me lo dijeron, no solamente jugadores. Debe tener muchos jugadores y entrenadores que hablen bien de sus entrenamientos, pero yo no estoy hablando de esos muchos años atrás, sino cuando estuvo en la Roja", partió diciendo el Mago.

"No me disfrutó porque no quiso llamarme. No se si él atribuye en sus declaraciones a alguna lesión que podría haber tenido, pero cuando él llega yo estaba pasando un buen momento en los partidos de Copa Libertadores, donde yo considero que jugué a un gran nivel y tampoco quiso llamarme. Si no me llamó debe tener sus razones, pero yo no me preocupa mucho eso", agregó.

"Yo en ese momento competí y jugaba a nivel internacional, pero lo que yo tenía entendido es que eran varios jugadores de Colo Colo, me incluyo, que Rueda estaba pensando en los 54 jugadores que nominó en su estadía en Chile, pero no me nominó" complementó.

"Fue un entrenador que no le entregó nada a la Selección Chilena, porque estos jugadores que hemos destacado siempre te exigen y él era un entrenador que no le sacó rendimientos a esos jugadores que venían de Europa y te exigían. Cuando venían a Chile con este entrenador exigían esa presión, pero los entrenamientos no eran acordes a las exigencias que ellos esperaban", cerró tajantemente.