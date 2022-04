El ex jugador -quien curiosamente tuvo pasos por ambos equipos- defendió la postura de Universidad Católica a no reprogramar el clásico ante Colo Colo por los acuerdos que tiene con los vecinos y el club deportivo. Además, asegura que Colo Colo "quedó fuera de plazo".

Colo Colo y Universidad Católica medirán fuerzas este fin de semana en el Estadio San Carlos de Apoquindo, compromiso válido por la undécima fecha del Campeonato Nacional 2022 y en donde los albos buscarán dar el golpe de gracia a la UC para escaparse en el liderato y estirar la diferencia a once puntos con los cruzados.

Uno de los temas que ronda en la previa del compromiso es la programación. El partido se jugará este domingo 24 de abril a las 12:30 PM de Chile continental, pese al deseo de Gustavo Quinteros de que el compromiso se juegue el sábado 23 y que no recibió buena acogida por parte de la directiva de los cruzados.

Luka Tudor, ex jugador de fútbol profesional que tuvo pasos por ambos equipos, analizó la situación en ESPN, asegurando que “Colo Colo quedó fuera de tiempo para hacer los reclamos. No estaban bien porque esta planificación la hizo Everton, Antofagasta, Unión La Calera y Universidad Católica”.

Bajo esa misma línea argumentativa, expresó que “Colo Colo no lo hizo entonces, aparte de eso, yo no tengo nada en contra de Colo Colo y a mí me han matado que yo estaba en contra de Quinteros. No tengo nada en contra de Quinteros, creo que es un excelente técnico”.

En el cierre, Tudor se puso del lado de Universidad Católica por los acuerdos previos que existen de no jugar este tipor de partidos los días sábado y por los compromisos existentes del club: “Pero ya está bueno. La Católica efectivamente tiene un acuerdo con los vecinos y las ramas del Club Deportivo”.

Albos y cruzados se verán las caras este domingo en un clásico que cada vez agarra más relevancia por lo que ambas instituciones pelean en el último tiempo. La UC buscará reponerse de varias derrotas ya sin Cristián Paulucci sentado en el banco.