La Selección Chilena dejó positivas sensaciones tras lo que fue su desempeño en esta fecha FIFA, en donde los dirigidos por Nicolás Córdova lograron dos buenos triunfos ante la Selección de Rusia por 2-0 y ante la Selección de Perú por 2-1.

Tras lo que fueron estos duelos, el ex futbolista Luka Tudor ocupó su espacio dentro del programa ‘Marca Personal’ de Radio La Metro, en la que comentó en particular del rendimiento de Darío Osorio, a quien elogió de gran forma por su desempeño.

“Yo estoy muy contento por Osorio, por él y por Chile, tiene una velocidad distinta, es un tipo distinto, si sigue así puede llegar a un país importante y un equipo importante en un tiempo más, hay que darle un par de añitos para ese salto”, parte señalando Tudor.

Siguiendo con sus palabras, el ex goleador enumeró las grandes condiciones que tiene el jugador del Midtjylland, los que sin duda lo hacen marcar una tremenda diferencia y lo impulsa a ser un importante pieza para ‘La Roja’.

Tudor elogia a Osorio | Foto: Photosport

“La velocidad en el fútbol es importante y la velocidad que tiene es notable, no lo descubro esto ahora, tiene una salida y una zancada, él va en una velocidad que va aumentando y deja a los demás como si fueran de plástico”, remarcó.

Concluyendo, Tudor espera que Osorio siga con su crecimiento en el fútbol danés, en la que espera que pueda dar muy pronto un nuevo salto en su carrera y se siga consolidando como un importante jugador para Chile.

“Está perfecto para hacer una pasantía, una transición y estar ahí, que se meta a los choques, jugar ahí no es fácil tampoco, uno dice que jugar en esos lados es fácil y no es así”, cerró.

En Síntesis…