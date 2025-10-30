El debate futbolístico está lleno de cábalas y promesas de última hora, pero pocas veces escalan al nivel de la que lanzó el exfutbolista y ahora comentarista deportivo Luka Tudor este jueves 30 de octubre.

Mientras el mundo azul cuenta las horas para el partido más importante del año, el exdelantero de Universidad Católica y la Selección Chilena se robó la pauta con un desafío que va más allá de un simple análisis deportivo.

La instancia se dio en medio de la tensión obvia que genera la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana. Universidad de Chile visita esta tarde a Lanús en “La Fortaleza” con la llave 2-2. El nerviosismo es total y el ambiente se presta para las apuestas arriesgadas.

La promesa de Luka Tudor

Fue en el programa Marca Personal de La Metro FM donde el periodista y conductor Óscar Garrido “apretó” a Tudor para que se comprometiera con una apuesta si los azules lograban la hazaña en Argentina.

“Promete algo aquí, al aire. Luka Tudor, si la Universidad de Chile logra el pase a la final de la Copa Sudamericana, tú haces el programa cómo…”, le consultó Garrido a Tudor.

Fiel a su estilo directo y sin filtro, Tudor recogió el guante y, ante la expectativa de los auditores, lanzó una promesa que nadie vio venir. “En pelota…”, respondió, a lo que luego agregó: “con sostén”, lo que generó la risa de los presentes.

La U va en búsqueda de una nueva final continental | FOTO: Andres Pina/Photosport

Con esta promesa en el aire y ya pactada, la pregunta que queda: ¿Luka Tudor cumplirá?

¿A qué hora es el partido entre Lanús y Universidad de Chile?

Lanús y Universidad de Chile buscarán al otro finalista de la Copa Sudamericana desde las 19:00 horas en el estadio La Fortaleza de Buenos Aires.