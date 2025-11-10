Colo Colo logró una importante victoria por 2-1 ante Unión Española en el Estadio Santa Laura-SEK, resultado que mantiene vivas las esperanzas del equipo dirigido por Fernando Ortiz de clasificar a la próxima Copa Sudamericana.

Sin embargo, antes del encuentro, el nombre de Esteban Pavez fue tema por razones ajenas a lo futbolístico. En conversación con un podcast del Sifup, el mediocampista sorprendió al señalar que Universidad Católica era “la mejor institución del país”, una declaración que causó ruido en Macul.

Las palabras del capitán albo —uno de los principales referentes del plantel— fueron interpretadas por parte de la hinchada como un desliz, especialmente tratándose de un elogio al clásico rival en medio de un momento clave del torneo.

Esteban Pavez está en el ojo de la polémica | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

Luka Tudor criticó a Esteban Pavez por romper un código tácito de lealtad

La frase encendió el debate sobre la responsabilidad de los capitanes y la línea que separa la opinión personal del compromiso institucional. Mientras Pavez intentó destacar la gestión cruzada, el exdelantero Luka Tudor fue tajante en su análisis en Marca Personal, programa de La Metro FM.

“Está bien, pero ¿te parece que eso suma para el momento? Tenís que tener tino. Es lo mismo que yo me ponga a hablar mal de la radio o de mis compañeros”, lanzó el exfutbolista.

Tudor profundizó su punto asegurando que el comentario fue inoportuno: “La Católica puede ser una gran institución, pero ¿para qué un jugador de Colo Colo tiene que estar diciendo eso? Calentai a la gente, mueves a la gente. No fue el mejor momento”, sentenció.

En síntesis…