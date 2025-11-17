La Selección Chilena sumó una victoria en su primer encuentro amistoso dentro de esta fecha FIFA, en la que gracias a los goles de Gonzalo Tapia y Ben Brereton, Chile derrotó por 2-0 a Rusia en Sochi.

Después de lo que fue este partido, el ex futbolista Luka Tudor analizó en el programa ‘Marca Personal’ de Radio La Metro el rendimiento del equipo de Nicolás Córdova, a quien elogió por buscar el renacer de Ben Brereton.

“Córdova lo ha puesto, lo de Gareca era horrible, a él no le gustaba (Brereton) y no lo quería poner, entonces para que lo ponía 30 minutos, fue feo y fuerte, después no volvió más, salió mal y eso le afectó sin duda en sus clubes”, parte señalando Tudor.

Agregando a esto, el hoy comentarista valora que Córdova dentro de su esquema le dé protagonismo a un centro delantero, en la que sabe que Ben Brereton hoy en día es la principal carta para quedarse con dicho puesto.

Tudor feliz por el renacer de Brereton | Foto: Photosport

“Córdova quiere tener un nueve un poco más de área, más grande y que busque la espalda de los centrales, de a poquito Ben ha ido retomando su nivel, el gol que para el nueve es fundamental”, explicó.

Concluyendo, Tudor le da un gran valor a lo que fue el triunfo de la Selección Chilena ante Rusia, en la que sabe que en cualquier tipo de contexto, es complejo sacar un resultado positivo ante una selección como la rusa.

“Eso es bueno para él y para el equipo, ganar 2-0 en Europa no es tan fácil, no lo veamos como cualquier cosa”, concluyó.

En Síntesis…