Pasaron exactamente ocho días desde que Unión Española fue condenada a jugar en la Primera B el próximo año para la reacción del dueño hispano, Jorge Segovia.

El mandamás ocupó su cuenta de X para desahogarse luego del difícil momento que atraviesa el equipo de la Plaza Chacabuco.

“Terminado el campeonato, asumo toda la responsabilidad por el descenso de Unión”, comienza la declaración de Segovia sacándole presión a directivos, cuerpos técnicos y jugadores.

El alguna vez candidato a la presidencia de la ANFP se descargó con todo asegurando que “lo fácil sería culpar a otros; casas de apuestas, árbitros, directivos, jugadores, etc. No voy a hacerlo”.

Jorge Segovia asume la responsabilidad en el descenso de Unión Española.

¿Sigue en Unión Española, Jorge Segovia?

El hombre fuerte de Unión no piensa en dar un paso al costado. “Y me comprometo, desde ahora, a hacer todo lo que esté en nuestras manos para volver a la Primera A”, cerró.

La campaña hispana este 2025

Unión Española tuvo tres entrenadores: José Luis Sierra, Miguel Ramírez y Gonzalo Villagra. Entre los tres apenas cosecharon 21 puntos, con seis triunfos, tres empates y ¡21 derrotas!