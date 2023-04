Un entretenido compromiso disputaron Magallanes y Botafogo por la Copa Sudamericana y que finalizó igualado a dos tantos en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso en encuentro válido por el grupo A del certamen.

Sin embargo, quedó la sensación que el cuadro chileno mereció algo más que los cariocas, pero el error en el primer gol y la expulsión de Carlos Villanueva, fueron condicionantes pese a lo competitivo que se mostró el cuadro carabelero en gran parte del encuentro, tras el gol de Simón Contreras.

El técnico de Magallanes, Nicolás Núñez, conversó en exclusiva con Bolavip Chile y dio su parecer respecto a este partido donde queda la sensación que merecieron más, sin lugar a dudas. Por si fuera poco, se refirió a otros temas aprovechando ya su conocimiento y peso que tiene en el mundo del balompié nacional.

¿Gusto amargo por el partido? Quedó la sensación que se pudo más pese a las complicaciones...

Sí, totalmente. Más que amargo por la situación y por cómo se fue dando el partido, creo que el equipo compitió muy bien y me llena de orgullo. Si nos ponemos en contexto y con los pies en la tierra, hace 36 años que no estaba en primera división y de un momento a otro estábamos compitiendo y exigiéndonos para vencer a un equipo como Botafogo. Pero, tuvimos un hombre de menos, el equipo mantuvo la forma y obviamente van creciendo las expectativas y uno quiere ganar, pero siendo realistas el equipo fue competitivo ante un cuadro donde sus jugadores han hecho sus carreras en Europa. Manteniendo a los once en cancha, quizás lo ganábamos.

¿Se planifica la Copa Sudamericana por lo que queda o irán partido a partido sin ilusionarse?

Sí, por supuesto y es ahí donde el equipo encuentra una forma clara de competir. Ponen sus ganas y sus sueños en lo que pudiera ser. Así lo hicimos el año pasado y obtuvimos un premio, así es la forma este año año de enfrentar la temporada. La prioridad es el torneo nacional, pero si el equipo se mantiene competitivo con todos sus jugadores y a quién le toque muestre su capacidad como lo han hecho hasta ahora, podemos ir consiguiendo cosas poco a poco. Estamos tranquilos y teniendo claras las prioridades para este año.

Cambiando de tema, ¿Qué te parece que Marcelo Bielsa sea el nuevo entrenador de Uruguay y que su primer partido oficial sea contra Chile?

Lo primero es que me da mucha alegría que un técnico que a todos los chilenos nos marcó, además que tiene algo que sacó mucho rendimiento y dejó una cultura de cómo se debe competir y afrontar una profesión. Que esté activo en sudamérica es alegría, porque podré seguirlo, pero también lo vamos a sufrir. Lamentable que su primer partido sea contra nosotros, pero da alegría que técnicos así sigan vigente.

Desde tu lugar de entrenador, ¿Qué opinas de la participación de la Sub 17 en Ecuador?

Nos sirve a todos, me pone contento desde mi rol por Hernán Caputto, sobre todo por el compromiso de los jugadores y lo que él ha instalado en su manera de competir y es bueno por el desarrrollo de los futbolistas. Nos viene muy bien y da ilusión para seguir creciendo con lo que pueda venir en el futuro para tener una selección competitiva.

¿Te gustó que tu nombre apareciera entre los probables para asumir la selección Sub 20?

Eso siempre nos llena de alegría, que nos valoren por nuestro trabajo. Cómo llevamos y cómo lideramos un grupo de jugadores y desarrollamos sus talentos. Obviamente para alguien que adora a su país como yo, es importante la selección, pero por el momento no está en mis aspiraciones. Estoy en un proyecto en Magallanes, compitiendo y la selección compite cada cierto tiempo y tengo la energía aún para lo que te da el fin de semana tras fin de semana. En algún minuto tendrá que ser y ahí veremos, pero estar en los probables, enorgullece.

Magallanes mereció mejor suerte en su duelo ante Botafogo (Photosport)

Es el gran momento de Magallanes y su técnico Nicolás Núñez, quien dio su opinión respecto a muchos temas. Ahora el manojito se prepara para comenzar a defender su corona en la Copa Chile cuando este domingo enfrenten como visita a Ferroviario Comercial. Mientras que en la Copa Sudamericana, se medirán ante ante Liga de Quito en Ecuador el próximo 19 de abril.