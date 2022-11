Colo Colo no se quiere dormir en el Mercado de Pases y busca a un defensor central para suplir la partida de Matías Zaldivia, quien no continuará en el club tras no haber renovado su vínculo con los albos que lo tuvo 7 años en el Estadio Monumental.

La partida del chileno-argentino obliga a Gustavo Quinteros a salir al Mercado de Pases en búsqueda de un defensor central, en donde Matías Catalán era la primera opción, pero finalmente seguirá en Talleres de Córdoba y no vendría a Chile.

Ante este escenario, y según reportó Marcelo Muñoz en Todo es Cancha, Colo Colo consultó por una figura de Audax Italiano y podría meterse en una pelea con Universidad de Chile para ver quién se queda con el jugador.

Fabián Torres fue de los valores de Audax este 2022. | Foto: Agencia UNO

“Fabián Torres recibió un contacto de Colo Colo. Consultaron en qué está, su situación, si es efectivo o no lo de los 500 mil dólares, si le gustaría dar el salto en su carrera fue parte de las conversaciones”, aseguró.

“Vamos a ver qué sucede. Si se queda en Audax es mal negocio, si no lo vendes ahora en diciembre no lo vas a vender cuando quede libre”, complementó el profesional de las comunicaciones.

ver también Guarello lanza ácido dardo a Ríos por chaquetas blancas en Canal 13

¿Se viene un nuevo Superclásico del Mercado de Pases? Si bien aún es muy temprano, lo concreto es que los reportes de prensa hablan de que albos y azules se podrían pelear al defensor de Audax Italiano de 33 años para reforzarse de cara al 2023.