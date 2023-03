A un día de que cierre el mercado de la Primera B, el goleador de 39 años Roberto Gutiérrez aún no posee club para seguir jugando profesionalmente al fútbol. Pero tras una larga y exitosa carrera, no es algo que tiene muy preocupado al "Pájaro", que vive un agradable momento familiar en Curacaví.

En conversación con el sitio 24horas.cl, el ex delantero de Universidad Católica detalla su actual presente en la actividad: "Tuve posibilidades ahora de tener equipo, pero terminé con una lesión complicada la cual me mandó a que el doctor me diera el alta a finales de enero".

Cobreloa fue el último club en donde ha jugado Gutiérrez en Chile | Foto: Agencia Uno

Sobre su recuperación de la fractura que sufrió en Cobreloa en octubre de 2022, el "Pájaro" confiesa que en su mente ya está el retiro del fútbol: "He estado tres meses sin actividad física y decidimos no tomar un equipo porque físicamente no me sentía en las condiciones de ir ahora. Creo que ya estoy en la etapa de estar más fuera del fútbol que dentro".

"Prefiero poder estar tranquilo ahora y ponerme a entrenar de manera seria, bien, completa, y poder ver una alternativa si es que puede aparecer a mitad de torneo. Y si no aparece algo a mitad de torneo, ver una posibilidad de retirarnos completamente", dijo el delantero chileno.

Gutiérrez supo ser campeón tanto con su club formador Universidad Católica como con Palestino: en los Cruzados ganó los títulos de Primera División del 2010, Apertura 2016 y Clausura 2016, así como la Copa Chile 2011 y la Supercopa 2016; mientras que con el conjunto árabe levantó la Copa Chile de la temporada 2018.

Su debut profesional fue en 2004 con la camiseta de La Franja, y aparte de vivir varios periodos en la UC, estuvo en clubes como Colo Colo, Atlante, Palestino, Everton, Santiago Wanderers, Ñublense, O'Higgins, Cobreloa, entre otros.