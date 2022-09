Roberto Gutiérrez se derrite por un Last Dance en Universidad Católica: "Me encantaría retirarme en la UC, sería hermoso"

Cobreloa está teniendo una arremetida de miedo en la Primera B donde, en un momento, se veía imposible darle caza a Magallanes que no se caía nunca y ahora están a solo dos unidades del conjunto metropolitano.

Gran parte de la repuntada que han tenido los nortinos ha sido obra de Roberto Gutiérrez, longevo delantero del fútbol chileno quien, cuando ha sido necesitado por el técnico loíno Emiliano Astorga, siempre ha respondido en la cancha con goles.

El buen momento del Pájaro Gutiérrez lo lleva a pensar en un retiro del fútbol que se ve más cerca que lejos y le abre el apetito para poder hacerlo en el club de sus amores y donde más logros consiguió: Universidad Católica.

Gutiérrez vive un buen presente en Cobreloa. | Foto: Agencia UNO

En conversación con el portal en cancha, Gutiérrez no escondió sus deseos: “A todos los futbolistas les gustaría retirarse en el club donde se sintieron bien, pero son pocos los privilegiados que pueden hacerlo. Si me preguntan me encantaría retirarme en la UC, sería hermoso realmente”.

Eso sí, Gutiérrez tiene los pies bien puestos en la tierra asegurando que “Es difícil, es complicado, uno debe estar futbolísticamente al menos siendo alternativa para tener esa posibilidad. Son muy pocos los que tienen esa posibilidad de que la UC les diga que se pueden retirar en la institución, son pocos los privilegiados”.

¿Retiro en el horizonte? El Pájaro aclara: “Yo me siento muy bien físicamente y estoy jugando en Cobreloa, eso me hace analizar si debo retirarme o no del fútbol profesional”, remató diciendo el que también defendiera los colores de Colo Colo en algún minuto.