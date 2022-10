El ex gerente deportivo de Universidad de Chile no ocultó nada y se refirió a la opción de que los azules sean locales ante Unión Española por Copa Chile en el Estadio CAP de Talcahuano.

Universidad de Chile y Unión Española aún no juegan su partida de ida por la semifinales de Copa Chile, pues el compromiso que se debía disputar el domingo, fue finalmente suspendido tras decisión de la delegación presidencial de la región de Valparaíso.

Por aquello, es que ambos clubes se refirieron a aquello, donde tuvieron opiniones muy distintas. Los hispanos pidieron los tres puntos luego que la U no tuviera un estadio para desarrollar el duelo, mientras que los azules se defendieron de aquello.

Finalmente, la llave fue programada por parte de la Federación de Fútbol de Chile y ahora el cuadro universitario tiene que buscar un recinto para jugar su choque como dueño de casa y apareció una opción.

Se trata del Estadio CAP de Talcahuano, donde hace de anfitrión Huachipato, y donde enumeradas veces se les ha cuestionado esta estrecha relación entre estudiantiles y acereros.

Azules e hispanos jugarían en el Estadio CAP de Talcahuano | Foto: Agencia UNO

En relación a lo anterior, Rodrigo Goldberg no tuvo tapujos y aseguró que cada día es más evidente esta 'íntima amistad' entre las instituciones.

"Pero si se acuerdan que hace como un mes lo dije y varia gente me escribió burlándose y todo. Si era obvio ¿Alguien tiene alguna duda todavía de la relación entre Huachipato y la U?", dijo Polaco en Al Aire Libre en Cooperativa.

"Cada día es más evidente, cada día es más obvia. Está bien, si la plata es de ellos, si quieren gastar más o menos, pero que después no vengan a decir 'no, yo no tengo nada que ver'", cerró.