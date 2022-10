Durante la madrugada del día lunes, Pablo Aránguiz se habría visto involucrado en un hecho extrafutbolístico en la comuna de Peñalolén, pues fue acusado de agredir a un guardia de seguridad en el Centro de Eventos Botánico, según la información entregada por Chilevisión Noticias.

Luego de este hecho, las opiniones no se esperaron en dejar caer y una de ellas fue la Rodrigo Goldberg. El ex gerente deportivo de Universidad de Chile fue consultado sobre el hecho que implicaría al jugador de la U y donde 'Polaco' se mostró contundente.

"La cuestión es el momento que está viviendo y que no ha podido demostrar el buen jugador que es. Habrá que ver, siempre digo que los contratos son papeles, son normas en las cuales nos regimos las personas adultas con nuestros empleadores", dijo el ex jugador universitario.

"Otra cosa es el compromiso, puedes tener un buen o mal contrato, pero hay algo que debes demostrar siempre y es el compromiso. Tiene que estar", agregó Goldberg en Al Aire Libre en Cooperativa.

El volante se habría involucrado en un hecho extrafutbolístico en la madrugada del lunes | Foto: Agencia UNO

Por aquello, es que el actual comentarista expresó que el ex Unión Española no se la ha visto comprometido al cien por ciento y que cuando el equipo lo ha requerido, no lo ha estado.

"No puede variar dependiendo si el equipo le va bien o mal, si me gusta o no mi contrato. O sea, preocúpate de arreglar un buen contrato para la próxima vez, pero acá me parece que la palabra es compromiso y en el momento que lo han necesitado, lamentablemente no ha estado. Siendo un buen jugador, que personalmente lo trajimos a la U", manifestó.

"Me da pena, porque es un muy buen jugador y lamento que esté involucrado, que estemos hablando de esto y no de lo bien que le podría estar yendo en la cancha", cerró.