Te pillaron po compadre: Funan al futbolista Daúd Gazale por estafa de una rifa que hizo de su auto en donde no realizó ni el sorteo ni la devolución del dinero

En las últimas horas el ex delantero de Colo Colo y Universidad Católica, Daúd Gazale volvió a ser noticia tras mucho tiempo y no precisamente por lo futbolístico, si no que por un gran problema en el cual está involucrado el hoy atacante de General Velásquez.

Se trata de que el jugador de 38 años fue denunciado por la TV, al ser protagonista de uno de los reportajes del canal Mega el cual fue denominado como ‘rifas sin ley’ en donde dieron a conocer distintos casos a rifas inconclusas.

Dentro distintas acusaciones, apareció el ex jugador de Colo Colo y la UC, quien en el año 2019 realizó una rifa que impulsó en sus redes sociales, en donde invitaba a una tómbola para participar del gran premio que él ofrecía, la cual era un Jeep Wrangler y que para poder ser partícipe de este sorteo había que comprar un número que tenía como valor 10.000 pesos y como requisito había que juntar 5 mil números comprados para realizar la rifa.

A casi finalizar el 2022, este sorteo aún no es realizado y todo esto lo evidenció uno de los participantes de esta rifa, quien acusó al delantero de aquello y que junto a un grupo de personas aún no saben qué sucederá con el dinero invertido dentro de esta rifa.

El delantero está en el ojo del huracán | Foto: Agencia Uno

Esteban Bustos, quien fue uno de los participantes de dicho premio, indicó que, tras el primer sorteo, el cual estaba estipulado para finales del 2021, no se desarrolló el sorteo y luego de aquello, hubo una nueva fecha, la cual tampoco contó con un ganador de esta rifa.

“Llegó la segunda fecha y no se alcanzó el quorum. Ya varios estábamos ‘¿qué onda, qué pasa?”, indicó la inquietud que mantiene hasta día de hoy uno de los denunciantes ante la rifa del jugador de General Velásquez.

Ante esta situación, el ex Colo Colo y UC les habría indicado a los participantes de esta rifa que se le ha hecho ‘muy difícil hacer la devolución del dinero’, aumentando más la incertidumbre ante este caso.

Desde el canal realizador de esta nota, se habrían contactado con Gazale para manifestarse de manera oficial ante esta problemática y comentó que ha tenido “dificultades técnicas y tecnológicas” para poder hacer la devolución del dinero a quienes participaron de su rifa.