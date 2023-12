El goleador histórico de la Roja, el presidente de la ANFP y el mandamás

de Universidad de Chile lanzaron dichos que quedarán en la memoria

futbolera por mucho tiempo. A ellos se suman más protagonistas de

nuestro balompié que buscan su espacio en tu recuerdo.

Se termina el año y llegó el momento de los recuentos. En este caso,

con las mejores frases que dejó nuestro fútbol entre enero y diciembre.

Serás testigo de un listado que da espacio a todo, así que prepárate para

que afloren todo tipo de sentimientos.

Participan de este registro futbolistas, ex futbolistas, entrenadores y

dirigentes, donde algunos claramente no pensaron lo que iban a decir o

escribir, lo que provocó repercusión en redes sociales.

Son 23 frases para el 2023 que termina. Que las disfrutes en la

medida de lo posible y opina por la mejor en los comentarios.

Alexis Sánchez desató la furia de los hinchas de Colo Colo por sus críticas al Monumental.

1. Alexis Sánchez

“Llegas al estadio de Colo Colo, estaba estirando y del desagüe sale

excremento de nosotros en la ducha. Entonces dices ¿es una selección o

un equipo de Tercera?”, Alexis Sánchez en conferencia de prensa, 18 de

noviembre, dos días después de empatar 0-0 ante Paraguay por

clasificatorias.

2. Pablo Milad

“El fútbol chileno no está en crisis”, Pablo Milad en conferencia de

prensa, 2 de mayo.

3. Michael Clark

“Este es el club más grande e importante de Chile”, Michael Clark en

entrevista sobre Universidad de Chile, 15 de enero.

4. Reinaldo Sánchez

“Ahora las leyes protegen a las mujeres 100%, los hombres están

sonados. No sé si haya sido una gran cosa, pero ahora por cualquier cosa

se va a Tribunales… yo creo que son cabros jóvenes, a lo mejor le tocó

una mujer muy jodida”, Reinaldo Sánchez sobre Jordhy Thompson, 10 de

noviembre.

5. Jaime García

“¿Qué me falta? Por favor, díganme qué me falta”, Jaime García en

entrevista, 23 de diciembre.

6. Mauricio Pinilla

“A mí me importa tres hectáreas de champiñones quien es el dueño de

la U”, Mauricio Pinilla, 2 de agosto.

7. Eduardo Berizzo

“Siento que crecemos en la adversidad. Siempre encuentro la rebeldía y

el carácter”, Eduardo Berizzo en conferencia de prensa, 8 de septiembre,

tras perder 3-1 ante Uruguay por clasificatorias.

Arturo Vidal en su canal de Twitch entregó una serie de frases para el bronce

8. Arturo Vidal

“Charles es extraordinario… No dio el salto que esperaba. Para mí

podía jugar en otro equipo mejor que el Leverkusen, pero no lo hizo. Por

eso la gente se va conmigo, con Alexis o Bravo”, Arturo Vidal en Twitch,

29 de agosto.

9. Elías Figueroa

“(El equipo más grande de Chile) Para mí sigue siendo Santiago

Wanderers”, Elías Figueroa en entrevista, 16 de septiembre.

10. Gustavo Quinteros

“Estamos acostumbrados a que las programaciones no sean

beneficiosas para Colo Colo”, Gustavo Quinteros en conferencia de prensa,

23 de marzo.

11. Leonardo Véliz

“Jaime Pizarro es un tipo al que hay que felicitar, porque no

cualquiera está bien con todo el mundo. Yo lo defino como un ‘hombre corcho’, porque nunca ni bajo ninguna circunstancia él se va a hundir. Está

siempre bien con todos”, Leonardo Véliz, 18 de marzo.

12. Miguel Ángel Neira

“Yo creo que la UC le va a dar todo el apoyo que necesita Holan para

que termine y va a salir campeón a final de temporada”, Miguel Ángel

Neira en entrevista, 8 de mayo.

13. Matías Zaldivia

“Hoy me gusta más el azul que el blanco”, Matías Zaldivia en

entrevista, 1 de diciembre.

14. Claudio Bravo

“Al final, el tiempo te da la razón”, Ciaudio Bravo en conferencia de

prensa, 26 de diciembre.

15. Alexis Sánchez

“Afuera nadie conoce a Colo Colo, a la U o a la Católica, pero nosotros

en Chile pensamos que son conocidos a nivel mundial y nos equivocamos”,

Alexis Sánchez en entrevista, 24 de marzo.

16. Maximiliano Falcón

“Si quieren sacar un jugador del club de una u otra manera, vengan y

díganmelo de frente”, Maxi Falcón, 12 de diciembre.

17. Gustavo Huerta

17- “No les conviene que Cobresal esté arriba”, Gustavo Huerta en

conferencia de prensa, 29 de julio.

18. Daniel Morón

18- “Son esos clásicos que todos los futbolistas quieren jugar”, Daniel

Morón sobre Boca Juniors en conferencia de prensa, 28 de marzo.

19. Nicolás Castillo

19- “El Toro Fernando Zampedri, a pocos goles de quitarle el trono a la

madre”, Nicolás Castillo en redes sociales sobre la lucha de ser goleador

histórico de la UC, 7 de marzo.

20. Hernán Clavito Godoy

20- “No, no era penal y me alegro que haya sido así para que al Audax le

vaya como las bolas, porque está lleno de extranjeros, puros bandoleros.

(Marcelo) Zunino reclama al ‘peo’ como siempre no más”, Hernán “Clavito”

Godoy en entrevista sobre jugada ante Colo Colo, 10 de mayo.

21. Gabriel Mendoza

21- “Yo creo que (Universidad de Chile) se dejarán perder para no ayudar a Colo Colo”, Gabriel Mendoza en entrevista con Redgol, 29 de noviembre.

22. Federico Valdés

“Que juegue en la U primero y después del retiro que sea

inversionista”, Federico Valdés y su mensaje a Alexis Sánchez en

entrevista, 24 de julio.

23. Paulo Garcés

“Siempre dudé si fue algo malo o un privilegio compartir era con

(Claudio) Bravo, pero llegué a la conclusión de que es un privilegio”, Paulo

Garcés en entrevista, 9 de mayo.

¿Y tú con cuál frase te quedas para coronar el 2023?