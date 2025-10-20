Vergüenza. La violencia volvió con todo al fútbol chileno, luego que este domingo, una parte de la barra de Everton ingresara al campo de juego del Estadio Sausalito de Viña del Mar, a increpar a los jugadores ‘Ruleteros’ tras la dura derrota ante Universidad Católica (0-3) que los deja muy cerca del descenso.

Los incidentes, donde resultaron golpeados guardias de seguridad privada e incluso una mujer, obligó al árbitro Manuel Vergara a suspender el partido con el 3-0 a favor de la UC gracias al triplete de Fernando Zampedri.

Este lunes, se dio a conocer el lapidario informe arbitral donde el juez central describió los hechos de violencia y prácticamente condenó al conjunto ‘Oro y Cielo’.

Lapidario informe arbitral contra Everton

“En el minuto 90+5′, desde el sector Galería Norte, donde se encuentra la barra de Everton, una gran cantidad de hinchas saltaron la reja perimetral e ingresaron al terreno de juego, invadiéndolo y enfrentándose a golpes de puño con la seguridad privada“, apuntó Vergara en el documento.

“Las personas en cuestión continuaron desplazándose hacia el campo de juego, donde se encontraban los jugadores y cuerpo técnico del club Everton, a quienes encararon de manera exaltada“, agregó.

En el escrito, el referee explicó la razón por la que decidió dar por finalizado el encuentro. “Cabe señalar que tan pronto se advirtió el inicio de la invasión por parte de los hinchas, siguiendo los protocolos vigentes el cuerpo arbitral indicó a ambos equipos que debían retirarse del terreno de juego y dirigirse hacia la zona de seguridad del estadio”, se lee en el informe.

Finalmente, Vergara confirma que: “Se determinó finalizar el partido debido a que no era posible garantizar las condiciones de seguridad para que el encuentro pudiera terminarse en los segundos que quedaban por reanudar, disponiéndose que ambos equipos y cuerpo arbitral se retiraran hacia la zona segura en camarines”.