La temporada 2026 del fútbol chileno está a la vuelta de la esquina, toda vez que comenzará a mediados de enero con la disputa de la Supercopa para luego dar inicio a la Liga de Primera 2026 donde Coquimbo Unido defenderá su corona.

El próximo año habrá varias novedades, donde la más grande es la creación de la Copa de la Liga, torneo que se disputará con fase de grupos y que solo entrarán los equipos que estén en la máxima categoría del balompié criollo.

Según reveló ADN Deportes, una de las grandes novedades que tendrá el fútbol chileno el próximo año viene de la mano con las programaciones, ya que se pretende programar los partidos de ‘mayor importancia’ en horario prime.

Se vienen cambios en el fútbol chileno. | Foto: Photosport

“El partido de mayor interés para la audiencia procurará ser asignado al cierre de cada día y transmitido en horario prime televisivo”, apuntaron desde el citado medio, haciendo una clara alusión a los partidos de Colo Colo, Universidad de Chile, Universidad Católica y sus respectivos clásicos.

Eso sí, advierten que todo está sujeto a la decisión final de la autoridad pertinente quienes serán los encargados de darle el visto bueno a los partidos para que se puedan disputar en horario estelar.

Así las cosas, el fútbol chileno no solo tendrá mayor actividad el próximo año, sino que también podría venir acompañado de mejores horarios y no más esos partidos al mediodía que a ningún hincha le acomoda.

