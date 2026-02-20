En un partido que tuvo de todo —un penal atajado, revisión de VAR y un gol agónico—, Deportes Concepción logró rescatar su primer punto en este 2026 tras igualar 1-1 frente a Cobresal. El Estadio Ester Roa Rebolledo fue testigo de una batalla donde el “León de Collao” demostró que, aunque herido, sigue teniendo garras.

La historia pudo ser distinta desde temprano. En la primera etapa, el “Conce” tuvo la oportunidad de oro desde los doce pasos, pero el portero minero, Alejandro Santander, le adivinó la intención a Carlos Escobar y contuvo el remate, instalando la frustración en la hinchada lila.

El segundo tiempo mantuvo la tensión hasta que apareció la jerarquía minera. En el minuto 81′, Guillermo Pacheco envió un centro preciso para que Steffan Pino, con una volea técnica, marcara el 1-0. El gol tuvo que pasar por el filtro del VAR debido a dudas en la posición del espigado delantero, pero finalmente el juez Gastón Philippe validó el tanto que parecía sentenciar la noche.

El desahogo de Henríquez en el tiempo extra

Cuando parecía que la racha de derrotas se extendía una semana más, apareció la rebeldía local. En los descuentos, tras un rebote fuera del área, Jorge Henríquez capturó el balón y sacó un zapatazo imparable que se clavó en el arco nortino. Un 1-1 definitivo que se gritó como un título en las tribunas penquistas.

Este empate le da un respiro vital al proceso del “León” y frena el ímpetu de un Cobresal que, fiel al estilo de Gustavo Huerta, estuvo a segundos de llevarse un botín perfecto del sur.

Lo que viene

Con este resultado, Deportes Concepción logra salir del cero absoluto y toma aire para preparar su próximo desafío que será ni más, ni menos, que ante el campeón Coquimbo Unido, mientras que Cobresal se lamenta por dejar escapar dos puntos que ya tenía en el bolsillo y prepará su próximo duelo ante La Serena.

