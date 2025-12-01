La fecha 29 de la Liga de Primera 2025 se sigue disputando este lunes con un partido clave por la zona de clasificación a Copa Sudamericana, el que puede afectar directamente a Colo Colo según su resultado.

Esta noche en Chillán se enfrentan Ñublense y Audax Italiano, este último rival directo de los albos por la clasificación internacional. Es más, un triunfo de los Itálicos podría dejaría al Cacique casi sin opciones a una jornada del final.

Los Diablos Rojos se presentan sin pelear absolutamente nada, ya que están en la décima posición con 30 puntos, sin riesgo de descender ni tampoco con posibilidades de meterse en copas internacionales.

Mientras que Audax está en la séptima ubicación con 46 unidades, siendo en estos momentos el último equipo que está clasificando a Copa Sudamericana, dejando fuera a Colo Colo que tiene 44 puntos.

En la última fecha se van a enfrentar estos dos elencos, donde en el Cacique esperan llegar con posibilidades de alcanzarlos y superarlos. Paro aquello, esta jornada los audinos no pueden sumar ante los chillanejos.

Así tal cual, en el Estadio Monumental estarán atentos a este partido y esperan que Ñublense se haga fuerte en su casa y consigan el triunfo, que les favorezca de cara al cierre del torneo.

Cabe recordar que Colo Colo viene de caer por 3-0 ante Cobresal en El Salvador, duelo que abrió esta penúltima fecha del campeonato.

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Ñublense vs. Audax Italiano?

El partido entre Ñublense y Audax Italiano se disputa este lunes 1 de diciembre desde las 20:00 horas en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán, válido por la fecha 29 de la Liga de Primera.

El Estadio Nelson Oyarzún será el escenario de Ñublense vs. Audax Italiano. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

¿Quién transmite este partido de la Liga de Primera?

Este partido será transmitido en televisión por la señal de TNT Sports Premium y en plataformas streaming por HBO Max, pagando la respectiva suscripción.

Así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025:

En síntesis