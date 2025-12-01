En Colo Colo no lo pueden creer, pero fueron notificados de una denuncia ante la FIFA impuesta por un ex jugador del club, quien demandó a la institución alba por el no pago de su pase.

Se trata del delantero paraguayo Darío Lezcano, quien estuvo una temporada en el cuadro popular, en lo que terminó siendo un verdadero fracaso.

El “Motochorro” llegó al Cacique en febrero del 2023 como el reemplazo del goleador Juan Martín Lucero, pero quedó muy lejos de las expectativas. Incluso, a mitad de torneo ya había sido cortado por el entrenador Gustavo Quinteros.

Lezcano venía de terminar su contrato de forma anticipada con el FC Juárez de México, por lo que le arrendó su pase a los albos, monto que no se le habría pagado.

Según información del periodista Cristián Alvarado de Radio ADN, el guaraní demandó a Colo Colo ante la FIFA, ya que desde Blanco y Negro no cancelaron lo acordado. La deuda sería de 870 mil dólares.

En Macul se habrían comprometido a pagar este monto en cuotas, pero solo se habría depositado la primera de 150 mil dólares.

La demanda fue ingresada en el mes de septiembre y se espera que las próximas semanas haya una resolución desde el ente rector del fútbol mundial.

Este sin duda que es un nuevo golpe para ByN, considerando el mal año respecto a los resultados deportivos y económicos, con la temprana eliminación en Copa Libertadores, las sanciones de Conmebol y no haber podido conseguir ningún título.

El paso de Darío Lezcano por Colo Colo

Cabe recordar que Darío Lezcano disputó 13 partidos y anotó cuatro goles con la camiseta de Colo Colo. Fue parte del plantel que se coronó campeón de la Copa Chile 2023, pero no pudo estar en los festejos. Si bien tenía contrato por dos temporadas, en su segundo año fue cedido al Tacuary de Paraguay, hasta que finalizara su vínculo con el Popular.

Su último equipo fue Atlético Tembetary, donde fue cesado en julio de este 2025. Actualmente, el atacante de 35 años se encuentra sin club.

Darío Lezcano le trae nuevos problemas a Colo Colo. (Foto: Marcelo Hernández/Photosport)

En síntesis