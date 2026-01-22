A inicios de 2021, CDF terminó sus años de transmisión para pasar a convertirse en TNT Sports, el canal encargado de transmitir la Liga de Primera, Copa Chile, Supercopa y hasta NBA.

Hace un par de horas, Canal 13 anunció oficialmente la transmisión del Campeonato Nacional para 2026. El canal será el único de televisión abierta en transmitir en vivo ciertos partidos del torneo.

Fuera del canal, también se televisarán en otras plataformas como 13.cl, Deportes 13 y la señal 2 de T13 en Vivo, para “acercar el fútbol al público” según señalan en su comunicado oficial.

La emisión será por un equipo consolidado de profesionales comandados por Andrés Canales, productor ejecutivo del canal.

La organización ha estado encargada de televisar históricos partidos de nuestro país. Partiendo por el Mundial de Chile 1962, o con recordados encuentros del Mundial de Brasil 2014. Por otro lado fue el principal canal encargado de emitir la histórica Copa América de 2015 y 2016.

Canal 13 selló un acuerdo con TNT Sports

Este regreso del fútbol chileno a Canal 13 marca un hito en la industria, recuperando la tradición de transmitir el torneo local de forma gratuita tras años de exclusividad en el cable.

¿Qué partidos transmitirá de la Liga de Primera?

Sin partidos por confirmar, el comunicado aclara que el canal tendrá el derecho de transmitir un encuentro a la semana. Esto quiere decir que por ejemplo puede ser un Cobresal versus Palestino a las 12:00 de un día domingo, como también un Colo Colo contra Audax Italiano a las 20:00 de un día viernes.

En síntesis

Acuerdo estratégico: Canal 13 y TNT Sports se aliaron para transmitir el Campeonato Nacional 2026 en televisión abierta y digital.

Un partido semanal: El canal emitirá un encuentro por fecha en vivo, sin horarios fijos confirmados aún.