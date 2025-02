Claudio Borghi es un nombre que está absolutamente identificado con el fútbol chileno, toda vez que el campeón del mundo con Argentina jugó, dirigió y luego fue parte durante varios años de la señal oficial que transmite el balompié criollo.

El romance entre el ‘Bichi’ y TNT Sports, eso sí, terminó hace un par de semanas y el ex DT de Colo Colo no se había pronunciado al respecto. Eso, hasta ahora: Borghi habló de su salida en un sabroso mano a mano con LUN.

El Bichi no descarta volver a dirigir. | Foto: Photosport

Consultado sobre el por qué no siguió en la señal oficial del fútbol chileno, el Bichi se larga diciendo que “No llegué a acuerdo económico. Mi contrato siempre fue por dos años y vencía ahora. No me fui porque me peleara con alguien”.

“Más que eso, hubo cosas que siento que pudieron hacerse mejor. Desde fines del año pasado que yo insistía en hablar de la renovación y hubo cierta pasividad. Yo no exigía tanto, pero sí que hubiese un reconocimiento a los esfuerzos que hice durante la pandemia, donde se me redujo el sueldo”, complementó.

En el cierre y siempre hablando de su salida, Borghi remata diciendo que “Yo, por si no se había dado cuenta, desde hace un tiempo reduje mi participación en Todos Somos Técnicos precisamente porque pensaba que debía arreglar mi situación si querían que siguiera al mismo ritmo”, concluyó.

¿Claudio Borghi vuelve a dirigir?

En la misma entrevista, Claudio Borghi asegura que no descarta volver a calzarse el buzo de entrenador tras haber dirigido un amistoso de Colo Colo el año pasado. Eso sí, advierte que, en caso de hacerlo, sería en un club chileno.