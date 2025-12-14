Este domingo José Antonio Kast fue electo como el nuevo Presidente de Chile tras vencer en la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales a la candidata del oficialismo, Jeannette Jara.

El triunfo de Kast no sólo tiene un impacto político en el país, sino que también extiende la hegemonía de Universidad Católica en La Moneda. Y es que el ahora excandidato republicano llevará una vez más a los ‘Cruzados’ como el equipo favorito de los presidentes de Chile.

El nuevo mandatario ha confirmado en diversas ocasiones su fanatismo por la UC. Si bien la política suele ocupar el centro de la escena, las declaraciones de Kast en torno al fútbol han sido claras y se remontan a su juventud: En 2021, el entonces candidato se abrió sobre su pasión cruzada, ligando sus inicios como hincha a un familiar directo y a las épocas doradas de la franja.

“Mi cuñado me llevaba a los clásicos cuando todavía se podían hacer, con actividades y esas cosas y yo veía cómo jugaba el ‘Chuleta’ Prieto”, fue la frase con la que Kast selló su confesión de hincha.

En una declaración a AS, el nuevo Presidente reveló que su pasión incluso lo llevó a picar papelitos para ir a ver los clásicos universitarios.

De esta forma, la UC lidera el listado de los clubes favoritos de los mandatarios. Gabriel Boric y Sebastián Piñera también profesaban su amor por la Católica. Más atrás, Michelle Bachelet sólo se declaró hincha de la selección chilena, y hay que remontarse hasta Ricardo Lagos para encontrar un presidente de Universidad de Chile.

