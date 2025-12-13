La Liga de Primera 2025 ya es historia y tuvo a Coquimbo Unido como el flamante campeón, coronando una temporada sólida de la mano de Esteban “Chino” González, tanto en lo deportivo como en el respaldo de su gente.

En ese contexto, el torneo dejó varias lecturas más allá de la tabla final. Mientras algunos clubes pelearon por puestos de copas internacionales hasta las últimas fechas, otros confirmaron su poder de convocatoria independientemente de los resultados, consolidando su peso específico dentro del fútbol chileno.

Precisamente, el ranking de asistencia como local permite observar cómo se comportaron las distintas hinchadas a lo largo del campeonato.

La U lidera, Colo Colo escolta y la UC completa el podio

Según datos recopilados por el estadígrafo deportivo Luis Reyes, Universidad de Chile lidera con claridad la asistencia a los estadios, acumulando 448.021 espectadores en 15 partidos, con un promedio de 29.868 personas por encuentro y un 79% de ocupación del aforo, alcanzando un total permitido de 567.000 asistentes.

En el segundo lugar aparece Colo Colo, que registró 395.674 hinchas en 15 partidos como local, con un promedio de 26.378 personas y un 76,1% de aforo utilizado, mientras que Universidad Católica completa el podio con 189.883 espectadores, promediando 12.659 por partido y un 76,3% de ocupación.

Por segundo año consecutivo, la U derrota a Colo Colo en este ámbito | FOTO: Pepe Alvujar/Photosport

Más atrás, destacan Coquimbo Unido e Iquique, ambos superando el 80% de aforo, siendo los equipos con mejor porcentaje de ocupación del estadio en el campeonato.

En el extremo opuesto, Cobresal cierra el listado con 9.949 asistentes totales, un promedio de 663 por partido y apenas un 35,2% del aforo permitido, reflejando las grandes brechas de convocatoria que existen en el fútbol chileno actual.

El ranking de público completo: