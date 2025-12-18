En Colo Colo están a detalles de oficializar a sus primeros refuerzos para la temporada 2026, lo que quedará zanjado este viernes en la última reunión de directorio en Blanco y Negro.

Este jueves el presidente Aníbal Mosa adelantó lo que pasará mañana, donde estarían en condiciones de anunciar al menos un fichaje, pues quien estaría listo es el lateral Matías Fernández.

“Está todo bien, todo tranquilo, ahí esperamos tenerles algunas noticias mañana”, confirmó el timonel albo en su arribo al Estadio Monumental.

“No le puedo adelantar nada, porque ese es un tema que se va a ver mañana en el directorio. Mañana vamos a tener un directorio y veremos qué es lo que pasa después del directorio, ahí le podemos contar”, agregó.

Respecto a la posibilidad de repatriar a Damián Pizarro para potenciar la delantera del Cacique, Mosa no quiso entregar mayores detalles.

“No le puedo adelantar nada por la prensa, porque las cosas no funcionan cuando andan por la prensa. Lo único que le puedo decir que estamos trabajando, hemos tenido reuniones todos los días, estamos trabajando con nuestro gerente deportivo, con nuestro gerente general, con nuestros scouting y estamos haciendo la pega que había que hacer”, respondió el puertomontino.

Finalmente, el empresario de origen sirio ratificó que la prioridad es fortalecer la línea defensiva del equipo que dirige Fernando Ortiz.

“Los puestos a reforzar ya están definidos y estamos preocupados de la línea de atrás, primero que nada”, señaló.

La reunión de directorio de Blanco y Negro está agendada para este viernes 19 de diciembre a las 10:00 horas y será de forma híbrida, con algunos directores presentes en la Casa Alba y otros conectados vía telemática.

Matías Fernández será confirmado como el primer refuerzo de Colo Colo para la temporada 2026. (Foto: Instagram)

