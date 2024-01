Hans Martínez tuvo una destacada carrera en el fútbol chileno. El exfutbolista se formó y fue campeón con la Universidad Católica, además estuvo en la Selección Chilena Sub-20 que logró el tercer lugar en el Mundial de Canadá 2007.

Lamentablemente, se conoció que el exdefensor sufrió una encerrona. El propio Martínez relató el hecho delictual del cual fue víctima junto a su familia. “¡Y me tocó! Anoche me hicieron una encerrona, me robaron el auto, teléfonos y más…”, expresó a través de su Instagram.

El exjugador se refirió a la violencia que tuvieron los delincuentes: “La impotencia más grande es ver cómo le apuntaban con pistolas a mis hijos, ocho pendejos de mierda, todos armados. No se lo doy a nadie”.

Afortunadamente el deportista y su familia están bien: “Estamos bien, gracias a Dios no nos hicieron nada, pero la sensación de no tener tranquilidad en ninguna parte es detestable”.

¿En qué clubes jugó Hans Martínez?

El exfutbolista se formó y defendió la camiseta de la Universidad Católica. También formó parte de Almería, O’Higgins, Audax Italiano y la Universidad de Concepción.

Tras jugar con Lautaro de Buin, decidió poner fin a su carrera profesional en el año 2021. Actualmente está trabajando en su academia de fútbol, donde realiza entrenamientos para niños, adolescentes y adultos.