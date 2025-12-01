Unión Española sufrió un duro golpe este fin de semana dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Hispanos’ cayeron por 4-2 ante O’Higgins de Rancagua, resultado que hizo descender al histórico equipo nacional a una fecha del final.

Tras lo que es esta lamentable situación, el periodista nacional Fernando Solabarrieta tomó el micrófono en el programa ‘Marca Personal’ de Radio La Metro y estalló con todo contra el presidente Jorge Segovia, a quien lo apunta como el gran culpable de este suceso.

“Hasta que lamentablemente Unión Española fue comprado por un propietario que para mí gusto solo hizo daño, más allá de lo deportivo, solo hizo daño porque entre otras cosas alejó de todos los estamentos y la gente de la vida institucional de la Unión Española”, parte señalando Solabarrieta.

Siguiendo en aquello,el comunicador expresó que el mandamás de los ‘Hispanos’ convirtió al club en un ‘juguete propio’ con lo que han sido sus decisiones, el que terminó con la Unión Española hoy en día en el Ascenso.

Solabarrieta hizo pedazos a Segovia | Foto: Photosport

“Convirtió a la Unión Española en un juguete propio, en un juguete propio y eso fue lo que hizo Segovia y eso, no podía tener ningún fin bueno”, remarcó.

Concluyendo, Solabarrieta sabía que más temprano que tarde una situación terrorífica se iba hacer sentir dentro del conjunto de Independencia y que hoy en día, ve muy complejo el panorama por el futuro del club tras bajar de categoría.

“En algún momento iba a suceder lo que está sucediendo ahora, yo realmente estoy muy triste por lo que pasó, pero estoy pesimista por lo que puede pasar más adelante”, cerró.

En Síntesis…