Un verdadero bombazo sacudió al fútbol chileno en las últimas horas luego que el periodista de ‘Todo es Cancha’, Marcelo Muñoz, planteara que el dirigente Jorge Segovia habría decidido vender el club Unión Española e, incluso, desprenderse del estadio Santa Laura.

La noticia sacudió por completo al conjunto de Plaza Chacabuco, especialmente porque los rumores llegan en el momento más crítico de la institución en los últimos 20 años. Y es que Unión Española quedó prácticamente condenado al descenso a Primera B a dos fechas del final, tras la derrota a manos de Deportes Limache (1-0).

Ante el crítico panorama la hinchada hispana comenzó a lanzar feroces dardos hacia el dirigente español, quien es expresidente del club y actual propietario de la institución. A Segovia, los hinchas lo responsabilizan tanto por la crisis deportiva como por una serie de compromisos incumplidos, entre ellos las mejoras al estadio Santa Laura que había prometido realizar.

Tras los fuertes rumores, fue el mismo empresario español quien puso el grito de alerta por una posible venta de Unión Española y del recinto de Independencia: “Absolutamente falso”, habría expresado Segovia a La Tercera, negando así cualquier opción de venta del club y del estadio. Además, el dirigente aseguró que tomará acciones legales contra los responsables de difundir dicha información.

El medio citado añade que los retrasos en las obras de renovación del estadio de Independencia estuvieron bajo la responsabilidad de Cristian Rodríguez, quien habría sido desvinculado del club debido a sus incumplimientos en este ámbito.

En síntesis…