Uno de los pocos que dio la cara tras el doloroso descenso de Unión Española, fue el gerente deportivo del club Sabino Aguad, quien buscó respuestas y consuelo en medio de la desazón por bajar a Primera B después de 28 años.

“Es un día demasiado triste, pocas palabras tenemos para decir, salvo pedir disculpas. Siempre pensamos en seguir en Primera (…) No podemos esperar que la gente esté contenta, lo mínimo que uno puede hacer es hablar con la gente y recibir sus sentimientos”, señaló el dirigente tras el descenso.

Al momento de buscar explicación a las causas del fracaso histórico, Aguad apuntó que “a la rápida, no haber tenido estadio, fallar con los refuerzos a comienzos de temporada entre lesiones y el no ambientarse, y errores de otra índole”.

Descalabro en Unión Española: Aguad compara a Segovia con Parisi

Por otro lado, el ex dirigente de la U y Colo Colo realizó un fuerte defensa al propietario del conjunto hispano, el empresario español Jorge Segovia. “Es fácil echarle la culpa a Segovia. Lo que planteó a comienzos era para que tener un año espectacular, pero las cosas no se dieron”, señalo.

“Hay pocas explicaciones para tener 10 lesionados todo el año o que se les haya ocurrido sacar las luces antiguas en febrero, aunque eso último es culpa nuestra. Quien está a cargo del club puso todo para que fuera un buen año (…) No le pueden echar la culpa a las personas que organizan el año y después no se pueden meter a la cancha”, agregó.

Luego ahondó en el tema Segovia: “Hubo una destrucción de imagen con poco fundamento. Puso todo al servicio del club. Somos nosotros los culpables. Pensé que me iban a decir “no” todo el tiempo y no es así”.

Finalmente, comparó su imagen con la del candidato presidencial Franco Parisi: “Hubo un candidato presidencial que se presentó y no estuvo en Chile. ¿Por qué un dueño de un club tiene que estar acá? Sería lo ideal, pero es una persona a la que le han destruido su imagen. Yo asumo la culpa”, cerró.

Datos clave…